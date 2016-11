SAT.1 Emotions 17:30 bis 18:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 68 D 2010 16:9 HDTV Merken Zurück in Köln will Lena so schnell wie möglich zu David - jedoch kann sie ihn nicht erreichen. Hat er wirklich auf sie gewartet? Lenas Rückkehr setzt Vanessa so sehr unter Druck, dass sie David K. o.- Tropfen verabreicht, um ein äußerst intimes Fotoshooting zu inszenieren. Janka wird dank David aus der Haft entlassen. Doch vor dem Gefängnis wartet nicht der Wagen, den David geschickt hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Olaf Götz Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Uli Köhler, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer