SAT.1 Emotions 07:30 bis 09:05 Komödie Alles getürkt D 2002 2016-11-26 01:20 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Olaf Stern soll als verdeckter Ermittler in einer Großmarkthalle einen türkischen Gemüsehändler observieren. Unter dem Decknamen seines Kumpels Cem Yilmaz schleust sich Olaf auf dem Großmarkt ein. Ohne zu wissen, wer sie ist, verliebt er sich dabei in Nihan, die Tochter des Gemüsehändlers Ismael. Nihan jedoch hat geschworen, dass für sie nur ein Landsmann in Frage kommt. Also spielt Olaf auch privat den Türken - bis es am Gemüsemarkt zum Eklat kommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bürger Lars Dietrich (Olaf) Hilmi Sözer (Cem Yilmaz) Victoria Deutschmann (Simone) Türkiz Talay (Nihan Yacizi) Antoine Monot jr. (Eddie) Bülent Sharif (Tarkan) Ünal Gümüs (Ismael Karagöz) Originaltitel: Alles getürkt Regie: Yasemin Samdereli Drehbuch: Nesrin Samdereli, Yasemin Samdereli Kamera: Markus Krämer Musik: Philipp F. Kölmel

