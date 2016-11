sixx 02:45 bis 03:30 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Für nichts und wieder nichts USA 2012 16:9 HDTV Merken Als die Polizei die Leiche des 24-jährigen Patrick Ray mit einer Einschusswunde an der Schläfe findet, geht sie von Selbstmord aus. Lt. Joe Kendas Gefühl sagt ihm jedoch etwas anderes. Er recherchiert in der Vergangenheit des jungen Mannes und enthüllt einen mysteriösen Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Originaltitel: Homicide Hunter Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 169 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 89 Min. Spur der Verwüstung

Actionfilm

Tele 5 01:35 bis 03:00

Seit 84 Min.