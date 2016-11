sixx 20:15 bis 22:50 Drama Die Rache der Wanderhure D, A, CZ 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Iny Lorentz 2016-11-26 23:50 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrer Rehabilitierung von der Hure zur ehrbaren Frau lebt Marie glücklich mit ihrem Mann Michel und Tochter Trudi auf dem stattlichen Lehen Hohenstein. Doch dann muss Michel in den Krieg ziehen - und schon bald wird ihr berichtet, er sei bei einem Gefecht gefallen. Marie will diese Nachricht nicht glauben. Sie spürt, dass er noch lebt. Das Gesetz sieht vor, Witwen sofort wieder zu verheiraten. Und so bittet Marie bei König Sigismund um Aufschub, um Michel vorher zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Marie Adler) Bert Tischendorf (Michel Adler) Julian Weigend (Großinquisitor des Papstes) Johannes Krisch (Ritter Falco von Hettenstein) Esther Schweins (Isabel de Melancourt) Götz Otto (König Sigismund) Daniel Roesner (Thomas) Originaltitel: Die Rache der Wanderhure Regie: Hansjörg Thurn Drehbuch: Dirk Salomon, Thomas Wesskamp Kamera: Markus Hausen Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12