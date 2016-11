Hessen 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Oskar D 2002 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Friedrich Dellwo leitet eine Ermittlungsgruppe der Frankfurter Mordkommission. Als er mitten in den Ermittlungen zu einem Mord steckt, der aus Habgier gemeinschaftlich von mehreren Jugendlichen begangen wurde, bekommt er eine neue Kollegin zugeteilt: Kommissarin Charlotte Sänger. Die Neue - intelligent, schnell und schön - wird Dellwos Partnerin bei einem neuen Fall, der bald in die Schlagzeilen gerät. Ein totes Baby wird auf einem der Förderbänder der größten Müllsortieranlage der Stadt gefunden. Die Suche nach dem Mörder beginnt - ein fast aussichtsloses Unterfangen, da es kaum Täterspuren gibt. In dieser ersten Zusammenarbeit lernen sich Dellwo und Sänger zunehmend schätzen und entdecken auch den Menschen hinter dem Kollegen. Beide haben kein leichtes Privatleben, versuchen es aber trotz ihrem harten Alltag zu regeln. Das geht nicht ohne Schwierigkeiten ab, denn beide lieben ihren Beruf und haben Probleme, zu Hause die Arbeit zu vergessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrea Sawatzki (Charlotte Sänger) Jörg Schüttauf (Fritz Dellwo) Peter Lerchbaumer (Herr Fromm) Christiane Schulz (Ina Springstub) Oliver Bootz (Herr Kruschke) Katrin Bühring (Junge Frau) Iris Böhm (Gerichtsmedizinerin) Originaltitel: Tatort Regie: Niki Stein Drehbuch: Niki Stein Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Jacki Engelken, Ulrik Spieß