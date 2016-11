Hessen 23:55 bis 01:05 Krimi Polizeiruf 110 Eine unruhige Nacht DDR 1988 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Einige Männer haben beim Raubüberfall auf die Kasse eines Warenhauses 800.000 Mark erbeutet. Da es das Wochenende vor einem Feiertag ist, befand sich in den Kassen des Warenhauses besonders viel Geld. Hauptmann Fuchs leitet die Ermittlungen. Während es Fuchs gelingt, den Fall binnen zwölf Stunden aufzuklären, ist sein junger Kollege Leutnant Jung in Sorge um seine schwangere Frau. Für Jung ist es der erste große Einsatz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Peter Fuchs) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Jürgen Hübner) Lutz Riemann (Oberleutnant Lutz Zimmermann) Ulrich Müller (Leutnant Jung) Silvia Mißbach (Hella Jung) Gudrun Ritter (Gerda Grauschke) Peter Groeger (Hans Henske) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hubert Hoelzke Drehbuch: Albert Wachtermann Kamera: Günter Heimann Musik: Matthias Schramm