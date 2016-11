Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Angelika Schnell A 2011 2016-11-26 01:30 Untertitel Merken Ist Angelika Schnell tatsächlich die Mörderin von Karl Esch? Hat sie an ihm vollendet, was ihr bei Peter Feiler nicht geglückt ist? Haben sich alle, außer Sonderermittler Schuster, in ihr geirrt? Ist sie nicht einfach renitent, sondern in Wahrheit gefährlich? Ihr eigener Fall wird für Angelika zu einer Zerreißprobe, bei der das Vertrauen und die Loyalität ihrer Mitarbeiter und ihrer Familie auf dem Spiel stehen - und schließlich auch ihr ganzes Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Markus Hering (Martin Schuster) Kathrin Resetarits (Alice Reiter) Victoria Trauttmansdorff (Maria Winter) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Eva Spreitzhofer Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12

