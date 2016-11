Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Großer Elefant - kleiner Elefant D 2010 2016-11-27 05:30 Untertitel Merken Der Große Elefant ist ein mächtiger Bulle, der im nordwestlichen Teil des Ngorongoro-Schutzgebietes in Tansania durch Steppe und Savanne wandert. Er ist nicht nur auf der Suche nach Nahrung, sondern auch nach paarungsbereiten Kühen. Die weiblichen Tiere leben mit ihren Kälbern in Familien-Gruppen, die ein Dutzend oder mehr Elefanten umfassen. Der Kleine Elefant ist eines dieser Kälber. Zusammen mit seiner Mutter, den "Tanten" und anderen Jungtieren zieht er durch die karge Landschaft einer harten Trockenzeit. Den Tieren fällt es schwer, ihren täglichen Bedarf zu decken und ihre Jungen ausreichend zu tränken. Doch wenn der Große Elefant die Gruppe besucht, um die Kühe zu testen, verändert sich dies. Der Große Elefant frisst kein ausgedörrtes Heu. Er weiß, wo es auch in der Trockenzeit frisches Grün gibt - in den Baumkronen der Schirm-Akazien und anderer Bäume. Seine Riesenkräfte erlauben dem Bullen, den Baum einfach umzuwerfen - das erleichtert die Nahrungsaufnahme ganz erheblich -, und er ist bereit, das saftige Blätter- und Zweigwerk mit Kühen und Kälbern zu teilen. Bei diesen Begegnungen beachtet der Große Elefant den Kleinen Elefanten kaum - obwohl der vermutlich sein Sohn ist. Er ist viel zu sehr an den Kühen interessiert. Doch er trägt nicht nur zur Erweiterung des Nahrungsangebots bei, sondern schützt allein durch seine Anwesenheit die kleinen Kälber vor Löwen und anderen Raubtieren. Erst nachdem der Wind die Flammenfront eines Buschfeuers durch das Waldland getrieben hat, künden Blitze vom Ende der Trockenzeit. Das erste Gewitter wird für den Kleinen Elefanten und seine Familien-Gruppe zu einem Regenfest. Neben Spielszenen des Kleinen Elefanten mit anderen Kälbern stellen ein heftiger Bullen-Kampf sowie eine Elefantenhochzeit die Höhepunkte des Filmes dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Großer Elefant - kleiner Elefant Regie: Reinhard Künkel