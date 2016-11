MDR 23:15 bis 01:15 Dokumentation Die lange Nacht der köstlichen Heimat D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Format "Unsere köstliche Heimat" hat nach mehr als neun Jahren und fast 50 Folgen seine Fangemeinde gefunden. Rezepte aus der Region von Typen mit einer Geschichte, das ist das erfolgreiche Sendekonzept. Für "Die zweite Nacht der köstlichen Heimat" stellen wir acht neue Folgen der Reihe zusammen und verbinden diese durch eine Rahmengeschichte: Der deutsche Star- und Fernsehkoch Christian Henze besucht die Ziegenalm der Familie Liebig in Sophienhof im Harz. Auf der Weide, im Stall, im Schlachthaus, in Küche und Käserei gibt es manche Gelegenheit über kulinarische Spezialitäten und ihre Zubereitung zu sprechen. Über die "Tote Oma" zum Beispiel, die auf den Speisekarten traditioneller Restaurants und Kantinen nicht fehlen darf: Tiegelwurst, die meist mit Sauerkraut und Salzkartoffeln serviert wird. Auch bei Ulrich Große ist das so, im "Landgasthaus Große" in Hecklingen/Sachsen-Anhalt. Ein geheimnisvolles Rezeptbüchlein aus dem Jahre 1807 steht am Anfang der zweihundertjährigen Geschichte der Salzwedeler Baumkuchen. Verfasst vom Bäckergesellen Andreas Schernikow und von Generation zu Generation weitergegeben, befindet es sich heute im Besitz der Konditorin Bettina Hennig. Die weiß genau, wie man den feinen Teig Schicht für Schicht um die hölzerne Rolle wickelt. Wie die Jahresringe eines Baumes kann man die Zahl der Lagen ablesen. Dieser "König der Kuchen" ist seit alters her auch ein Kuchen für Könige, der besonders in der kalten Jahreszeit seine Verehrer findet. Dass Essen etwas mit Leben, mit Lebensart, mit Kultur zu tun hat, ist längst bekannt. Die Küche einer Region, eines Ortes oder einer Familie ist also weit mehr als eine bloße Rezeptsammlung. In den typischen, speziellen und einzigartigen Gerichten spiegeln sich Tradition, Vorlieben und Charakter der Menschen, zu deren Alltag sie gehören. Und die sind es, die im Mittelpunkt der Sendereihe stehen: unsere Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die lange Nacht der köstlichen Heimat Regie: Alexander Zimmeck