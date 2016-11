MDR 11:30 bis 12:00 Magazin Luzyca Das sorbische Fernsehmagazin Filme von Autoren aus der Lausitz - Filme über die Lausitz - Filme aus der Lausitz / Schülervideo erobert Filmfestival / Buchpräsentation "Sorben im Blick der Staatssicherheit" / Neues in Kürze / Auf wendischen Spuren in Turnow / Satire: Schybalik und 25 Jahre Stiftung für das sorbische Volk D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Moderator Christian Matthée beobachtet die neue Sorbenbeauftragte des Landes Brandenburg auf ihrem "Antrittsbesuch" in der Lausitz. Ulrike Gutheil hat das Amt von Martin Gorholt übernommen und will sich nun vor Ort in ihre neue Aufgabe einarbeiten. Filme von Autoren aus der Lausitz - Filme über die Lausitz - Filme aus der Lausitz Seit Jahren sind sie fester Bestandteil des Cottbuser Filmfestivals. In der Sektion Heimat sind sie zu sehen. Was der Jahrgang 2016 geboten hat, fasst "Lu?yca" zusammen. Schülervideo erobert Filmfestival "Jo to dosc'?" Ist das genug? 12.-Klässler des Niedersorbischen Gymnasiums haben sich mit Zukunftsfragen der Minderheit auseinandergesetzt und dabei nach Wegen gesucht, Tradition und Fortschritt zu vereinen. Mit Hilfe des rbb ist ein Musikvideo entstanden, das im offiziellen Programm des Cottbuser Filmfestivals gelaufen ist. "Lu?yca" zeigt es erstmals im Fernsehen. Buchpräsentation "Sorben im Blick der Staatssicherheit" Sechs Jahre lang hat der Historiker Timo Meskank in Archiven Akten gewälzt um herauszufinden, wie die DDR-Staatssicherheit die Sorben überwacht hat. Seine Ergebnisse hat er in einem Buch zusammengefasst. 134 Sorben haben danach aus Überzeugung als Informanten der Stasi gedient. Neues in Kürze Harald Konzack hat den Domowina-Preis erhalten. Die Stiftung für das Sorbische Volk ist 25 geworden. Das Wendische Museum hat seine Interimsausstellung im Cottbuser Stadtmuseum eröffnet. Auf wendischen Spuren in Turnow Die Gemeinde im Amt Peitz gehört zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet. Doch wie lebendig ist das Sorbische im Alltag zu erleben? Wie viele Einwohner beherrschen noch die Sprache? Welche Traditionen werden gepflegt? Fragen, auf die Landschleicherin Anja Koch nach Antworten sucht. Satire: Schybalik und 25 Jahre Stiftung für das sorbische Volk Immer wieder gibt es Streit um die Gelder, die die Stiftung für das sorbische Volk verteilt. Die einen bekommen nach Meinung der anderen zuviel, die anderen nach ihrer eigenen Meinung zu wenig und manche gehen völlig leer aus. Diesen Streit möchte der Schybalik schlichten. Seine Idee ist so einfach wie genial - bis die Bundeskanzlerin anruft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Matthée Originaltitel: ?u?yca