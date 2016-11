MDR 07:40 bis 09:10 Abenteuerfilm Blauvogel DDR 1979 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nordamerika im Jahre 1756. Engländer und Franzosen kämpfen verbissen um Indianerland. Auch der Siedler John Ruster hat unweit des St. Lorenzstroms eine neue Heimat gefunden. Eines Tages gerät sein neunjähriger Sohn George zwischen die Fronten und wird von Irokesen entführt. Mittagssonne und Kleinbär wollen ihn anstelle ihres verstorbenen Sohnes adoptieren. In einem komplizierten Ritual erhält er dessen Namen, "Blauvogel", und wird in die Familie der Schildkröten aufgenommen. Doch George hat Heimweh und Schwierigkeiten, sich den Sitten der Indianer anzupassen. Nach mehreren vergeblichen Fluchtversuchen nimmt er allmählich die fremdartige Lebensweise an und lernt als gleichberechtigtes Mitglied des Stammes, Gedanken, Gefühle und Bräuche der anderen zu verstehen. Als der Stamm von Soldaten überfallen wird, steht George endgültig auf seiten der Indianer. 1763 siegen die Engländer über die Franzosen. Alle verschleppten Weißen sollen gegen gefangene Indianer ausgetauscht werden. Auch George, inzwischen ein junger Mann, kehrt zu seinen Eltern zurück. Doch ihre Lebensweise und ihr Denken sind ihm fremd geworden. Er verlässt seine Familie für immer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Jaeger (George (Blauvogel) als Kind) Gabriel Marian Oseciuc (George (Blauvogel) als Erwachsener) Jutta Hoffmann (Mildred Ruster) Kurt Böwe (John Ruster) Jörg Foth (George Catlin) Jan Spitzer (Andrew) Ileana Mavrodineanu (Mittagssonne) Originaltitel: Blauvogel Regie: Ulrich Weiß Drehbuch: Ulrich Weiß Kamera: Otto Hanisch Musik: Peter Rabenalt Altersempfehlung: ab 6

