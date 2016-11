WDR 17:45 bis 18:15 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Dampfnudeln weltweit - vom süddeutschen Klassiker bis nach Asien D 2016 2016-11-27 07:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Duftende Dampfnudeln liebt man im Badischen ebenso wie bei den benachbarten Schwaben oder in Bayern - oder überhaupt im ganzen Alpenraum. Und zwar nicht nur als süße Leckerei, sondern gern auch auf herzhafte Weise. Außerhalb Europas haben die gedämpften Teigkugeln aus Hefeteig eine lange Tradition - so kennt und schätzt man beispielsweise in Asien die unterschiedlichsten Varianten. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz haben eine Vielzahl von all diesen Möglichkeiten ausprobiert: die geliebten Klassiker, mit und ohne Milch, die Herzhaften, angesetzt mit einem würzigen Jus oder zu einem feurigen Ragout. Mit süßer und mit herzhafter Fülle und mit verschiedenen Dips und Saucen. Ihre liebsten zeigen sie in ihrer heutigen Sendung. Dazu gehört natürlich, wie der Hefeteig garantiert gelingt, wie sie am besten, einfachsten oder originellsten gegart werden, und was zu den Dampfnudeln am besten schmeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz