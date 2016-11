WDR 02:15 bis 03:00 Show Nuhr im Ersten Der Satiregipfel D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ingo Appelt ist in absoluter Topform: Der Comedian verbreitet mit Vollgas einen Optimismus, den man gerade jetzt so gut gebrauchen kann. Er garantiert messerscharfe Beobachtungen, brillanten Wortwitz sowie freche und verschmitzte Pointen. In seinem runderneuerten Programm "Besser ... ist besser!" zeigt Ingo Appelt den modernen Weg zu einem besseren Leben. Sebastian Pufpaff: "Ich habe die seriöse Schiene ausprobiert, doch der Nachname war stärker und hat mich ziemlich schnell in die Welt des Humors entführt, wo ich endlich ernst genommen werde." Sein Programm ist kein Programm, es ist eine Sichtweise, eine Meinung. Wer verstehen will, dem bleibt manchmal nur die Frage als Antwort, auf all die Fragen dieser Welt. Andreas Rebers ist einer der vielseitigsten deutschen Kabarettisten und glänzt durch Querdenken und große Experimentierfreude. Minimalistische Pointen sind seine Stärke. Andreas Rebers spricht, singt, spielt Akkordeon und Klavier, auf keinen Fall Gitarre. Seine satirischen Lieder sind brillant durchdacht und vielschichtig, sprachlich präzise und geschliffen. Sein Humor ist schwarz, respektlos, intelligent und aberwitzig. Bei Torsten Sträter ist Idiotie nicht nur ein leeres Wort. Mit trockener, fast gelangweilter Sprechart liest er die wahnwitzigsten Geschichten vor und erzählt von gebrochenen Menschen und sonderbaren Begebenheiten. Er lotet aber auch die stillen Nuancen des Miteinanders aus. Und das alles mit einer angenehmen Stimme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Ingo Appelt, Sebastian Pufpaff, Torsten Sträter, Andreas Rebers Originaltitel: Nuhr im Ersten

