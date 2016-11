WDR 20:15 bis 21:45 Show Glückslieder - 50 Songs, die glücklich machen! D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Eine amerikanische Studie belegt, dass Musik im menschlichen Gehirn Prozesse in Gang setzt, die bei uns Glücksgefühle auslösen. Beim Hören unserer Lieblingssongs verändern sich Puls, Atmung und sogar die Aktivität der Gesichtsmuskeln. Aus einem Stimmungstief katapultiert uns Musik wieder nach oben! Vom traditionellen "Oh Happy Day" über Louis Armstrong's "What a wonderful world" bis "Beautiful day" von U2: Ingolf Lück, Dieter Falk, Stefanie Tücking präsentieren 50 Songs quer durch alle Epochen, Sprachen und Musikstile. Dazu geben sie dem Zuschauer Informationen rund um die Stars und Interpreten und erzählen Geschichten und Begebenheiten aus ihrem Musikwissen zu den einzelnen Songs. 90 Minuten Musik, die einfach glücklich macht! Also: Einschalten und glücklich sein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingolf Lück, Dieter Falk, Stefanie Tücking Originaltitel: Glückslieder - 50 Songs, die glücklich machen!