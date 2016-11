Das Erste 02:40 bis 04:13 Krimi Miami Blues USA 1990 Nach dem Roman von Charles Willeford Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Frederick J. Frenger Jr., genannt Fred, aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er nichts besseres zu tun, als seine kriminelle Karriere in Miami fortzusetzen und eine Welle der Gewalt über die kalifornische Stadt zu bringen: gleich nach seiner Ankunft verletzt er einen Anhänger von Hare Krishna so stark, dass dieser am Schock stirbt. In Miami trifft er auch die junge Studentin Susie Waggoner, die ihr Geld als Prostituierte verdient. Freds Gegenspieler ist der erfahrene Sergeant Hoke Moseley, der mittlerweile allerdings schon etwas zu alt für den Job geworden ist. Auch er wird von Frenger überwältigt und verprügelt und daraufhin seiner Polizeimarke beraubt. Mit seiner neuen Identität als Polizist geht Frenger weiter auf Raubzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alec Baldwin (Frederick J. Frenger jr.) Fred Ward (Hoke Moseley) Jennifer Jason Leigh (Susie Waggoner) Nora Dunn (Edita Sanchez) Charles Napier (Bill Henderson) Cecilia Pérez-Cervera (Stewardess) José Pérez (Pablo) Originaltitel: Miami Blues Regie: George Armitage Drehbuch: George Armitage Kamera: Tak Fujimoto Musik: Gary Chang Altersempfehlung: ab 16