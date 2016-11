Das Erste 23:55 bis 00:55 Show Inas Nacht Late-Night-Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Ina Müller begrüßt heute zunächst die TV-Moderatorin Margarethe Schreinemakers. Sie erzählt von ihren größten Coups als TV-Moderatorin, ihrer neuen Leidenschaft als Möbeldesignerin sowie ihrer ständig anwachsenden Hundeschar, die sie in ihrer belgischen Wahlheimat betreut. Zweiter Gesprächsgast ist der Komiker und Kabarettist Olaf Schubert. Er weiht Ina Müller in seine neuesten Überlegungen zu den Themen Liebe, Partnerschaft und Kindererziehung ein und besingt schließlich sogar seine neue Traumfrau. Heutiger Musikgast ist zuerst die Neofolk-Band "Half Moon Run", die mit ihrem von Percussion und mehrstimmigen Gesang geprägten Sound eine der populärsten Bands Kanadas ist. Der Abend wird schließlich von dem britischen Pianisten und Songschreiber Tom Odell abgerundet, der nach 2014 zum zweiten Mal zu Gast bei "Inas Nacht" ist. Wie immer mit dabei sind auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Margarethe Schreinemakers (TV-Moderatorin), Olaf Schubert (Comedian und Kabarettist), Half Moon Run (Band), Tom Odell (Musiker) Originaltitel: Inas Nacht