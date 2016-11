Das Erste 20:15 bis 23:30 Show Das Adventsfest der 100.000 Lichter Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte D 2016 2016-11-26 20:15 Stereo Untertitel Live HDTV Merken Eurovisions-Show aus Suhl



"Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein.“ Mit diesen Worten begrüßt das Nürnberger Christkind seine Gäste traditionell am Freitag vor dem ersten Advent auf "seinem Markt“. Etwa 1,5 Millionen Menschen werden sich dann bis zum Heiligabend zwischen den romantisch dekorierten Buden tummeln.



Ebenfalls schon Tradition ist Florian Silbereisens "Lichterfest“ im Ersten. Seit 2011 präsentiert der gebürtige Bayer die Samstagabendshow aus Suhl und läutet so die Vorweihnachtszeit im Fernsehen ein. Der Erfolg spricht für sich. Die Tickets für die Veranstaltung im Congresscentum Suhl sind längst ausverkauft, vor dem Fernseher könnten wie im Vorjahr gut und gerne sechs Millionen dabei sein.



Viele Stars und ein helles Licht



Bisher sind nur Patricia Kelly und Puppenspieler Sascha Grammel als Show-Acts bestätigt. Weitere Prominenz ist zu erwarten. So wie im Vorjahr, als Schlagerkönigin Helene Fischer für festliche Stimmung sorgte. Die Lebensgefährtin des Moderators hatte ihr neues Weihnachtsalbum im Gepäck, das prompt auf Platz 1 der Hitparaden landete. Auch in diesem Jahr wäre ihr Auftritt ein Gewinn. Legt sie doch dieses Weihnachtsalbum mit acht neuen Liedern "ganz neu“ auf.



Egal, wer in Suhl singt und spielt, den Höhepunkt der Sendung stellt wie immer das Eintreffen des Friedenslichts aus Jesu Geburtsgrotte in Bethlehem dar. Schöne Geste, damit wir nicht vergessen, worum es Weihnachten wirklich geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Silbereisen Gäste: Gäste: Helene Fischer, Mario Adorf, André Rieu, Sascha Grammel, Andreas Gabalier, Rolf Zuckowski, Helmut Lotti, Semino Rossi Originaltitel: Das Adventsfest der 100.000 Lichter