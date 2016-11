Das Erste 08:35 bis 09:00 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 159 Doppelleben D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Till findet raus, dass Anne, Lukes neue Freundin, ein Doppelleben führt: Sie hat drei Ausweise mit verschiedenen Namen, verkleidet sich und lügt, dass sich die Balken biegen. Die Pfefferkörner schlussfolgern schnell, dass sie eine Wirtschaftsspionin sein muss, die Lukes Erfindung an ein Konkurrenzunternehmen in China verkauft. Doch als sie sie gemeinsam zur Rede stellen, behauptet sie, selbst Detektivin zu sein. Die Pfefferkörner bleiben skeptisch und verfolgen weiterhin Annes Aktivitäten: mit Erfolg! Jale hat in der Zwischenzeit ganz andere Sorgen. Sie ist der festen Überzeugung, dass ihre Mutter einen heimlichen Geliebten hat und beschließt, sie zu verfolgen - bis hinein in eine lauschige Bar, in der Jale ihr blaues Wunder erlebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Jann Piet (Ramin Dschami) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Sina Michel (Pinja Friese) Tilman Pörzgen (Luke Petersen) Sophia Schubert (Anne Wahrlich) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Andrea Katzenberger Kamera: Uwe Neumeister

