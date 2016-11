Disney Channel 20:15 bis 21:30 Trickfilm Der Glöckner von Notre Dame 2 USA 2002 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ganz Paris ist auf den Beinen, um den Jour d'Amour vorzubereiten. Auch Quasimodo steigt in den Glockenturm von Notre Dame, um La Fidèle, die kostbarste Glocke, zu polieren. Der skrupellose Sarousch kommt in die Stadt und mit ihm die schüchterne Madeleine, die von dem Zirkusbesitzer seit Jahren für Diebstähle ausgenutzt wird. Sie soll auskundschaften, wie man La Fidèle stehlen kann. Madeleine verliebt sich jedoch trotz seines Aussehens in Quasimodo. Ein Wanderzirkus hat seine Zelte im mittelalterlichen Paris aufgeschlagen. Doch schon bald zeigt sich, dass der hinterhältige Zirkusdirektor Sarousch nichts Gutes im Schilde führt. Als eines Tages die kostbarste Glocke der Kathedrale, "La Fidèle" unter merkwürdigen Umständen verschwindet, tritt Quasimodo mit Hilfe der hübschen Akrobatin Madellaine gegen den gemeinen Dieb an. Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der teuflische Sarousch hat auch noch den Sohn von Quasimodos bester Freundin Esmeralda entführt. Mit allerlei Kunststücken und all ihrem Mut versuchen Quasimodo und seine Freunde den Jungen und "La Fidèle" aus den Händen des bösen Zirkusdirektors zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Hunchback of Notre Dame II Regie: Bradley Raymond Drehbuch: Jule Selbo, Flip Kobler, Cindy Marcus Musik: Carl Johnson