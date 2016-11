Disney Channel 08:25 bis 08:55 Trickserie Phineas und Ferb Die neue Sprache / Jagd auf die verlorenen Kartoffelpuffer USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb erfinden eine neue Sprache, die schnell in ganz Danville beliebt wird. Dr. Doofenschmirtz plant, Norm dazu zu benutzen, alle Bürger nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, wird aber frustiert, als Norm anfängt, in der neuen Sprache der Kinder zu sprechen. (b) Phineas und Ferb erschaffen zufällig hunderte Kartoffel-Menschen-Hybriden. Dr. Doofenschmirtz beschwört eine uralte Armee, die ihm helfen soll, die Tri-State-Area zu übernehmen. Baljeet und Buford unterhalten während des Latke Festivals eine Gruppe älterer Bürger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Jay Lender Drehbuch: Jon Colton Barry, Jim Bernstein, Chong Lee, Jeff 'Swampy' Marsh, Mike Milo, Dan Povenmire

