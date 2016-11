ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Helen Dorn Die falsche Zeugin D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 6. Fall für die seit 2014 im ZDF ermittelnde TV-Kommissarin. Nach den Geschehnissen in der vorangegangenen Folge "Gefahr im Verzug" hat sich Helen Dorn vor ihrem Stalker in ein einsames Haus im Wald zurückgezogen. Da wird sie an einen Tatort am Flughafen gerufen. Ein Mann wurde in einer Personaltoilette ermordet aufgefunden. Falsche Papiere des Opfers deuten auf ein Zeugenschutzprogramm hin. Helen erfährt, dass der Tote dem BKA Informationen über Geldwäscheaktivitäten des Organisierten Verbrechens liefern sollte. – Solider Fall mit gewohnt ruppiger Kommissarin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Loos (Helen Dorn) Ernst Stötzner (Richard Dorn) Daniel Friedrich (Mattheissen) Tristan Seith (Weyer) Dominic Raacke (Hagen de Winter) Christina Hecke (Christina Behrens) Cosmina Stratan (Alena) Originaltitel: Helen Dorn Regie: Alexander Dierbach Drehbuch: Mathias Schnelting Kamera: Markus Schott Musik: Wolfram de Marco