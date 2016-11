ZDF 08:35 bis 09:00 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 47 Das magische Pendel D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Als Bibi auf dem Weg zur Schule ist, bleibt plötzlich die Zeit stehen. Die Menschen auf der Straße, die Tiere im Park, die Kinder im Klassenzimmer sind wie festgefroren. Schnell hext Bibi, dass die Zeit weiterläuft. Doch leider funktioniert der Hexspruch nicht wie geplant, denn nun sind alle in einer Zeitschleife gefangen. Jeder wiederholt das, was er zuletzt getan hat. Bibi will herausfinden, was die Zeitschleife ausgelöst hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 112 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 82 Min. Jack Frost

Familienfilm

RTL II 07:55 bis 10:00

Seit 57 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 08:15 bis 09:15

Seit 37 Min.