ZDF 05:35 bis 06:00 Dokusoap Die Mädchen-WG: Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf fünf Mädchen, die sich noch nie zuvor getroffen haben, wartet ein ganz besonderes Abenteuer: ein Winterurlaub in den Tiroler Bergen, ganz ohne ihre Eltern! Heute starten am Flughafen in Innsbruck für Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly die wahrscheinlich spannendsten vier Wochen ihres Lebens. Endlich unabhängig und erwachsen - und der erste Urlaub ohne Eltern. Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. Das ZDF zeigt 20 Folgen von "Die Mädchen-WG: Ohne Eltern in den Schnee" immer samstags um 5:35 Uhr in Doppelfolgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG - Ohne Eltern in den Schnee