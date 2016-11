ZDF neo 23:30 bis 01:05 Thriller Dämonisch USA, D 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein alleinerziehender Familienvater fühlt sich von Gott berufen, Dämonen in Menschengestalt zu töten und droht, seine beiden Jungs mit ins Verderben zu reißen. In Texas treibt ein Serienkiller seit Jahren sein Unwesen. Er nennt sich "Gottes Hand". Eines Tages erscheint Adam Meiks bei der Polizei und behauptet, sein Vater sei der gesuchte Mörder. Doch im Verhör verstrickt er sich in seltsame Widersprüche. "Dämonisch" ist blutiger Horrortrip und nuancierter Psycho-Thriller zugleich. Der junge Matthew McConaughey glänzt in der Hauptrolle des jüngeren Sohnes, der seinen Vater bei der Polizei anzeigt. Der besessene Vater wird von Bill Paxton dargestellt, der bei dem Film auch die Regie geführt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Vater Meiks) Matthew McConaughey (Adam Meiks) Powers Boothe (FBI-Agent Wesley Doyle) Luke Askew (Sheriff Smalls) Jeremy Sumpter (Junger Adam) Matt O?Leary (Junger Fenton) Levi Kreis (Fenton Meiks) Originaltitel: Frailty Regie: Bill Paxton Drehbuch: Brent Hanley Kamera: Bill Butler Musik: Brian Tyler