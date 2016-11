ZDF neo 20:15 bis 21:50 Thriller Psycho USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alfred Hitchcocks Filmklassiker "Psycho" aus dem Jahr 1960 faszinierte auch knapp 40 Jahre später seinen Kollegen Gus Van Sant so stark, dass er das Original noch einmal drehte. In Farbe selbstverständlich und mit den Hollywood-Stars Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore und Viggo Mortensen zeitgemäß besetzt, stellte er Hitchcocks "Psycho" Einstellung für Einstellung nach. Als sich ihr die Gelegenheit bietet, 400 000 Dollar für ein neues Leben mit ihrem Geliebten zu stehlen, statt das Geld für ihren Boss zur Bank zu bringen, greift die junge Angestellte Marion Crane (Anne Heche) zu. Auf der Fahrt zu ihrem Freund Sam Loomis (Viggo Mortensen) macht die übermüdete Diebin Rast in dem abgelegenen Motel des mit seiner Mutter in einem düsteren Haus lebenden Norman Bates (Vince Vaughn). Marion kann nicht ahnen, dass sich hinter der freundlichen Fassade des jungen Mannes ein Psychopath erster Güte versteckt, der die zerrüttete Beziehung zu seiner Mutter blutig an ihr abarbeiten wird: Marion wird unter der Dusche erstochen, ein Privatdetektiv (William H. Macy), der auf ihre Spur angesetzt wird, überlebt ebenfalls nicht lange. Als Marions Schwester Lila (Julianne Moore) gemeinsam mit Loomis beginnt, Norman auf den Zahn zu fühlen, überschlagen sich die Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Norman Bates) Anne Heche (Marion Crane) Julianne Moore (Lila Crane) Viggo Mortensen (Sam Loomis) William H. Macy (Milton Arbogast) Robert Forster (Dr. Simon) Philip Baker Hall (Sheriff Al Chambers) Originaltitel: Psycho Regie: Gus Van Sant Drehbuch: Joseph Stefano Kamera: Christopher Doyle Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12