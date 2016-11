NDR 23:25 bis 00:55 Krimi Der König von St. Pauli D 1998 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Rudi Kranzow hat sich im Rotlichtviertel von St. Pauli einen Namen gemacht, sein Etablissement Blaue Banane zählt zu den aufregendsten Striplokalen auf diesem heißen Pflaster. Hier tanzt Lajana, fleischgewordene Versuchung, während Ex-Boxer Sugar, Kranzows loyaler Bodyguard, ungebetene Gäste an die Luft setzt. Mizzi, eine in die Jahre gekommene Prostituierte, die hervorragend kocht, und Karin alias Karl-Heinz, eine Transsexuelle mit viel zu großer Klappe, zählen zum Inventar. Als Kranzow, wegen seiner Leidenschaft "Würfel-Rudi" genannt, seine Spielschulden nicht zahlen kann, streckt Fischgroßhändler Graf, der die Szene im Hintergrund kontrolliert, seine Hand nach der Blauen Banane aus. Die beiden Kiezgrößen ahnen nicht, dass jemand sie gegeneinander ausspielt: Dr. Schmidt-Weber, ein Spekulant, dessen Baufirma als Tarnung für Geldwäscheoperationen dient. Er plant den Abriss und die Umgestaltung St. Paulis zu einem Freizeitpark für betuchte Besucher. Als Kranzow nur knapp einen Mordanschlag überlebt, nimmt sein Sohn Robert das zum Anlass, nach St. Pauli zurückzukehren, obwohl er nie ein herzliches Verhältnis zu seinem Vater hatte. Während Kranzow im Krankenhaus mit dem Tod ringt, übernimmt Robert die Geschäfte und erwirbt sich den Respekt der Belegschaft. Der Jurastudent versteht, dass auf St. Pauli eigene Gesetze gelten: Die Spielschulden des Vaters müssen gezahlt werden, aber die Blaue Banane darf dabei nicht unter den Hammer kommen. Robert hat eine zündende Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Hoenig (Sugar) Sonja Kirchberger (Maria Reininger, "Lajana") Hilmar Thate (Rudi Kranzow,"Würfel-Rudi") Hans Korte (Walter Graf) Oliver Hasenfratz (Robert Kranzow) Karoline Eichhorn (Grafs Schwiegertochter) Maja Maranow (Mizzi) Originaltitel: Der König von St. Pauli Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Wedel Kamera: Edward Klosinski, Jan Betke, Stefano Guidi, Ralf Leistl, Franz Rath, Gérard Vandenberg, Kurt Weber Musik: Harold Faltermeyer, Mario Schneider Altersempfehlung: ab 16