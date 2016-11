NDR 20:15 bis 21:45 Komödie Glück auf vier Rädern D 2006 2016-11-26 00:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem erfüllten Arbeitsleben hält der Psychologieprofessor Friedrich Sibelius seine Abschiedsvorlesung an der Universität München. Damit der emeritierte Seelenforscher nicht zu sehr ins Grübeln gerät, hat seine Frau Anna ihm für die neu gewonnene Freizeit ein volles Programm ausgearbeitet: Friedrich hält weiterhin Vorlesungen: für seine Enkelkinder aus dem Märchenbuch. Außerdem ist er zu einem Salsakurs angemeldet und erstellt nebenher noch Gutachten für seinen Sohn Thomas, der als Scheidungsanwalt den psychologischen Rat seines Vaters schätzt. Bei dieser Gelegenheit muss Friedrich auch als Babysitter aushelfen. Zudem lernt er seine zukünftige Schwiegertochter Sylvia kennen, die als Regisseurin arbeitet und den Charakterkopf prompt für eine Psychologenrolle in ihrem neuen Film engagiert. Nun wird es langsam eng, denn Friedrich hat sich, nachdem er sich 40 Jahre dem Automobil verweigerte, obendrein überreden lassen, den Führerschein zu machen. Den Ausschlag dazu gab allerdings die junge Fahrlehrerin Eva. Um an ihrer Seite auch weiterhin "Glück auf vier Rädern" zu empfinden, fällt Friedrich sogar absichtlich durch die Fahrprüfung. Als er kurz vor dem Familienurlaub bei einem Autounfall leicht verletzt wird, ergibt sich endlich die Gelegenheit zu einem Rendezvous mit Eva. Aber muss Friedrich das, was an diesem Abend geschieht, seinem Freund dem Weihbischof beichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Weck (Friedrich Sibelius) Heidelinde Weis (Anna Sibelius) Katharina Schubert (Carolin Palm) Burkhard Heyl (Robert Palm) Lambert Hamel (Weihbischof Schaffele) Pierre Besson (Thomas Sibelius) Marie Munz (Sylvia Collin) Originaltitel: Glück auf vier Rädern Regie: Dagmar Knöpfel Drehbuch: Franz Seitz, Gabriele Terofal Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Enjott Schneider