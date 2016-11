NDR 17:35 bis 18:00 Kochen Tim Mälzer kocht! Kabeljau-Pastilla und Rote-Bete Suppe Kabeljau-Pastilla und Rote-Bete-Suppe D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kabeljau gehört zu den beliebtesten Fischen überhaupt. Warum? Weil man einfach nicht viel falsch machen kann: Kurze Garzeiten und endlos viele Zubereitungsmöglichkeiten machen ihn zu einem Hochgenuss - ob gegrillt, frittiert, pochiert oder gedünstet! Tim Mälzer ummantelt den Kabeljau mit Yufkateig, um das Teigpaket dann mit süßen Datteln, würziger Paprika und feinen Fadennudeln zu füllen - und in der Pfanne so in eine leckere "Kabeljau-Pastilla" zu verwandeln. Dazu serviert der "Küchenbulle" eine leckere Suppe aus Rote Bete, die er vorher in Salz gebacken hat, und reicht dazu Nordseekrabben und Croutons - guten Appetit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!