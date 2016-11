NDR 11:30 bis 12:15 Dokumentation Unsere Geschichte - Hausbesuch Gut Roest an der Schlei Hausbesuch: D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Unsere Geschichte - Hausbesuch" erzählt die Geschichte eines bedeutenden Gebäudes und vom Alltag seiner heutigen Bewohner in opulenten Bildern und völlig neuen Perspektiven. Eine ferngesteuerte Kamera zeigt Luftaufnahmen, beispielsweise spektakuläre Aussichten der porträtierten Anwesen.Lang zurückliegende Ereignisse werden in kurzen, frechen Cartoons wieder lebendig. Es geht auch um die Historie der Region, in der sich Haus und Hof seit Jahrhunderten befinden. Diese Folge führt nach Schleswig-Holstein an die Schlei. Dort lebt auf einer mittelalterlichen Gutsanlage Familie Essing. 1231 erstmals erwähnt, war Gut Roest zunächst ein ritterliches Anwesen, umgeben von drei tiefen Burggräben. 300 Jahre lang herrschte hier, nicht immer ruhmreich, die adelige Familie von Rumohr: Es gab Hexenverbrennungen auf dem Gut und die Bewohner von Kappeln wurden im 17. Jahrhundert so schlecht behandelt, dass viele Familien "auswanderten" und sich auf der Schlei-Insel Arnis niederließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Gut Roest eine Anlaufstelle für Flüchtlinge. Der Film zeigt den Alltag auf dem Anwesen nicht nur auf einer Reise in seine Geschichte, sondern auch im Hier und Jetzt. Die heutigen Besitzer, Familie Essing, haben das damals ziemlich heruntergekommene Gut im Jahr 2004 erworben. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagt die Hausherrin Marion Essing. Die Restaurierung hat vier Jahre gedauert und war ein Kraftakt, nicht nur finanziell. Mit der Erneuerung sind die Essings immer noch nicht ganz fertig, die Handwerker aus der Umgebung geben sich weiter die Klinke in die Hand. Auf dem Dach des großen Pferdestalls muss das Reet ausgebessert werden, der kunstvoll gestaltete Sandstein über dem Eingangsportal des Herrenhauses hat nach dem harten Winter Risse und im Haus müssen die Tischler immer wieder verzogene Türen und Fensterrahmen richten. Es knarzt und knackt, alles ist krumm und schief, doch genau das macht den Charme des Gebäudes aus. Marion Essing züchtet erfolgreich Trakehner. Ihr Mann Norbert, der als Kommunikationsberater viel unterwegs ist, freut sich am Wochenende auf seine "Oase der Ruhe". Sohn Ferdinand hofft, dass es den Uhrmachern gelingt, die alte Turmuhr zu reparieren. Er will sie dann regelmäßig von Hand aufziehen. Der Film taucht zudem in die Geschichte der Region ein und zeigt dabei, welche Bedeutung Gut Roest für die Menschen im Umland hatte und hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsere Geschichte Regie: Claudia Wallbrecht