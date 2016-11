NDR 08:30 bis 09:00 Dokumentation Goodbye Ausland - Hallo Heimat D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Christiane lebte den Traum vieler Deutscher: im sonnigen Ausland am Meer arbeiten und wohnen. Doch dann kam die Wirtschaftskrise, der Traum ist geplatzt. Nun muss sie Spanien verlassen und mit fast 50 Jahren nach Deutschland zurückkommen. Ihre Mutter wohnt in Hofheim, dort kann sie unterkommen. Aber wird sie es auch schaffen, in Hessen wieder Fuß zu fassen, eine Arbeit zu finden und auch Freunde? Neun Jahre war Christiane fort, da hat sich viel verändert. Und neun Jahre haben auch sie verändert und spanischer werden lassen, als es vielleicht für die Rückkehr in die hessische Heimat gut ist. Der Film begleitet Christiane während ihrer letzten Tage im spanischen Baskenland und der ersten Monate im Main-Taunus-Kreis. Wird sie ihrem Leben wieder eine Zukunft geben können? Etwa 160.000 Deutsche verlassen jährlich die Heimat, fast 100.000 davon kehren irgendwann zurück, mit vielen Erlebnissen im Gepäck, aber auch mit geplatzten Träumen. Das Raphaelswerk hilft Heimkehrern wie Christiane, ist aber auch Ansprechpartner für Kämpfer wie Eddy. Er lebt mit seinen fünf Kindern noch in Kanada, wo er unbedingt bleiben will, auch wenn er nur selten Arbeit hat und kaum eine Chance auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Cornelia Banisch von der Auslandsberatung der Caritas rät ihm, aufzupassen, genug Geld beiseite zu legen, um sich den Heimflug leisten zu können, wenn er denn zurückkommen muss. Doch das ist gar nicht so einfach. Im Moment ist Eddy auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Doch er ist zäh, hofft das Unmögliche, will nicht aufgeben. Wird er sich die Rückkehr in die alte Heimat ersparen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Ausland, hallo Heimat! Regie: Petra Wernz

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 112 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 82 Min. Jack Frost

Familienfilm

RTL II 07:55 bis 10:00

Seit 57 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 08:15 bis 09:15

Seit 37 Min.