Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die verlorene Kapelle von Richard III. GB 2013 2016-11-26 03:45 Merken Englands König Richard III. gilt als einer der grausamsten Herrscher der europäischen Geschichte. Dieses negative Image geht nicht zuletzt auf den großen Dramatiker William Shakespeare zurück. Doch der Archäologe Tim Sutherland ist davon überzeugt, dass der spätmittelalterliche Monarch mehr hinterlassen hat als Mord und Totschlag. So soll Richard III. in Erinnerung an eine äußerst blutige Schlacht eine Kapelle errichtet haben. Zwischen rostigen Schwertern beginnt die Suche nach diesem vergessenen Gotteshaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Freeston (Himself - Narrator) Tim Sutherland (Himself - Archaeologist, University of York) Simon Richardson (Himself - Metal Detectorist) Helen Goodchild (Herself) Malin Holst (Herself - Osteoarchaeologist, University of York) Anthony Masington (Himself - Archaeologist, University of York) Originaltitel: Medieval Dead Drehbuch: Jeremy Freeston Altersempfehlung: ab 12