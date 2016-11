ZDFinfo 17:20 bis 18:05 Dokumentation Geheimnisse der digitalen Revolution Freiheitskämpfer und Verbrecher D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Smartphones und ein jederzeit verfügbares Netz geben uns das Gefühl, in Verbindung mit der Welt und ihrem Wissen zu stehen - eine Entwicklung, die in den Nullerjahren ihren Anfang nahm. Die Folge "Freiheitskämpfer und Verbrecher" blickt auf die "Schattenseiten" der Computerwelt. Der Start ins neue Millennium war alles andere als reibungslos. Der Millennium-Bug hat damals bei etlichen für Weltuntergangsszenarien gesorgt. Es folgte die Dotcom-Blase. Die Musikindustrie fürchtete aufgrund von Musik-Tauschbörsen sogar um ihre ganze Existenz. Wie die Computergeschichte den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, erfahren Sie in der letzten Folge unserer Reise durch die "Geheimnisse der digitalen Revolution". Wir lauschen Raubkopierern, den Gescheiterten der ersten Internetrevolution und Whistleblowern, wenn sie von der Zeit erzählen, die der Grundstein für unsere war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse der digitalen Revolution