TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Good Behavior - Season 1 Weil ich so schrecklich bin USA 2016 16:9 Merken Letty und Javier müssen unter Zeitdruck einige Probleme aus der Welt schaffen, die bei Javiers Auftrag in den Smokey Mountains entstanden sind. Dabei beschuldigen sich die beiden gegenseitig, Schuld an dem Schlamassel zu haben, in dem sie stecken. Lettys Bewährungshelfer macht indes eine klare Ansage: Sollte Letty nicht bei ihrem nächsten Termin erscheinen, sitzt sie wieder im Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Dockery (Letty) Juan Diego Botto (Javier) Terry Kinney (Christian) Lusia Strus (Estelle) Gideon Emery (Silk) Todd Williams (Sean) Leander Suleiman (Melanie) Originaltitel: Good Behavior Regie: Magnus Martens Drehbuch: Chad Hodge