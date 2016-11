TNT-Serie 08:35 bis 09:25 Serien McLeods Töchter Vergiftete Erde AUS 2006 16:9 Merken Stevie erfährt, dass Alex sie nicht absichtlich versetzt hat, und will mit ihm reden. Doch der ist viel zu verletzt, hat er sie doch mit einem anderen Mann gesehen, und will daher nichts von ihr wissen. Kate schreibt an ihrer Rede für die Preisvergabe, was ihr recht schwerfällt. Hilfe suchend wendet sie sich an Patrick, der auch viele gute Vorschläge bringt - doch die stammen allesamt von Dave. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Luke Jacobz (Patrick) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Declan Eames Drehbuch: Jane Allen, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: Joseph Pickering Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

