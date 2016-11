TNT-Serie 05:00 bis 06:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Bis auf's Blut USA 2015 16:9 Merken Die Mädchen haben neue Informationen über Mona erhalten und beschließen, dass sie mit Alison sprechen müssen. Doch kaum ist die Wahrheit ans Licht gelangt, muss Aria feststellen, dass Mikes Verhalten ernsthafte Folgen für ihre Familie haben könnte. Spencer ist indes auf dem Weg nach London, um sich dort an einem College zu bewerben, und Alison braucht Hilfe bei dem ihr drohenden Mordprozess. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Altersempfehlung: ab 12