MTV 23:55 bis 00:50 Dokusoap Geordie Shore: Why Aye Love You Geordie Shore: Why Aye Love You GB Merken "Geordie Shore: Why Aye Love You" endet mit Partyfieber. Hauspartys, Partys auf Booten, Geknutsche, Getanze und dramatische Auszüge. Diese 'Geordie Shore'-Familie hat das alles erlebt, und wir zeigen es euch. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geordie Shore: Why Aye Love You