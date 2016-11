ORF 2 05:35 bis 05:55 Magazin heute konkret Baumwanzeninvasion - was tun? A 2016 Stereo 16:9 Merken Baumwanzeninvasion - was tun? Gefräßige und übelriechende Schädlinge, die aus China eingeschleppt wurden, bevölkern Balkone und Terrassen - vor allem in Städten. Wenn es kälter wird, suchen sie sich ein warmes Plätzchen in den Wohnungen und vermehren sich dort explosionsartig. Verzweifelte "heute konkret"-Zuseher/innen haben sich mit diesem Problem an die Redaktion gewandt, denn bei ihren Hausverwaltungen und beim Wiener Stadtgartenamt - so berichten sie - wären sie bislang auf taube Ohren gestoßen. "heute konkret" zeigt, was man gegen das Ungeziefer tun kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Originaltitel: heute konkret