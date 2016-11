ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Kleine Jungs sind gefährlich USA 1965 Merken Major Jamisons elfjähriger Sohn Custer berichtet von seltsamen Vorkommnissen in Tonys Haus. Jamison bringt seinen Sohn zu Armee-Psychiater Dr. Bellows - und der glaubt dem Jungen. Er beauftragt ihn, Tonys Haus zu beobachten. Als sie wenig später gemeinsam durch ein Fenster in Tonys Wohnung sehen, werden sie von einem Polizisten gestellt. Er nimmt die beiden Übeltäter mit in Tonys Wohnung, um ihre Identität festzustellen. Dabei erlebt Bellows eine Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Bill Mumy (Custer) Arthur Adams (Polizist) Grace Albertson (Mrs. Jamison) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Gene Nelson Drehbuch: Austin Kalish, Irma Kalish Kamera: Frederick Gately Musik: Ken Harrison, Richard Wess