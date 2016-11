TNT Film 02:45 bis 03:40 Diskussion AFI's Master Class Mit Mark Wahlberg und David O. Russell USA 2012 16:9 Merken David O. Russell und Mark Wahlberg treffen sich zum Gespräch und beschreiben, was die Arbeit des anderen ausmacht und durch welche Filme sie selbst beeinflusst wurden. Auch ihre gemeinsame Arbeit an den Filmen "Three Kings" und "I Heart Huckabees" wird thematisiert. Wahlberg und Russell geben auch auf Fragen aus dem Zuschauerraum Antwort. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: AFI's Master Class: The Art of Collaboration

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 170 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 90 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 55 Min.