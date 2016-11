TNT Film 22:35 bis 00:55 SciFi-Film Hulk USA 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Strahlenexperte Dr. Banner erfreut sich nach einem Arbeitsunfall bester Gesundheit. Groß ist die Überraschung, als er sich nach einem Wutanfall in ein riesiges grünes Monster verwandelt. Dann taucht auch noch sein viele Jahre tot geglaubter Vater auf, der ihm gesteht, dass er nach Selbstversuchen wahrscheinlich schwerwiegende genetische Veränderungen auf ihn übertragen hat. Es dauert nicht lange, und die Befürchtungen bewahrheiten sich. Dr. Bruce Banner (Eric Bana) ist Physiker und forscht in San Francisco im Bereich nuklearer Bio-Technologien. Eine seiner Mitarbeiterinnen ist seine Ex-Freundin Betty Ross (Jennifer Connelly), ebenfalls Physikerin und Tochter eines hochrangigen Militär-Generals. Bei einem Unfall im Labor wird eine enorme Dosis Gammastrahlen freigesetzt, die Banner trifft. Obwohl eine solche Bestrahlung eigentlich tödlich ist, fühlt sich Banner sogar besser als vorher. Kurz darauf trifft er jedoch auf einen Mann (Nick Nolte), der behauptet, sein tot geglaubter Vater zu sein. Banners Vater David war ebenfalls Forscher und nahm Selbstversuche an sich vor, die zu Genmutationen führten und auch an Bruce weitergegeben wurden. Durch die Bestrahlung wurden diese mutierten Gene aktiviert, was dazu führt, dass Bruce Banner sich bei emotionaler Belastung in den "Hulk", ein riesiges grünes Ungetüm, verwandelt. In diesem Zustand kann Banner sich nicht mehr kontrollieren und verfällt wüsten Zerstörungsorgien. Nur Betty glaubt, in Hulk noch Bruce zu erkennen, vor allem, als dieser sie vor einem Angriff mutierter Hunde rettet. Doch für das Militär stellt Hulk eine Bedrohung dar, die ausgeschaltet werden soll. Bettys Vater General Ross (Sam Elliott) benutzt seine Tochter, um an Hulk alias Dr. Banner heranzukommen. Auch Banners Vater David möchte die Kraft des Hulk für seine Zwecke nutzen. Bruce Banner muss lernen, das Monster in sich zu kontrollieren und für das Gute einzusetzen, wenn er überleben möchte. Regisseur Ang Lee schlug für die Marvel-Comic-Verfilmung "Hulk" sogar die Regiearbeiten zu "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" aus. Ganze zwölf Jahre dauerten die Vorbereitungen, die vor allem den ausgefeilten 3D-Effekten galten. So war genug Zeit, die Figur des Hulk am Computer zu generieren, dessen Größe und Farbausprägung sich je nach dem Grad seiner Wut veränderte. Als Vorbild für seine Körperproportionen diente der deutsche Bodybuilder Günter Schlierkamp. "Hulk" ist der erste Versuch des dreifach ("Tiger an Dragon", 2000, "Brokeback Mountain", 2005, Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger", 2012) Oscar-prämierten Regisseurs Ang Lee im Genre des Superheldentums. Zunächst war vorgesehen, bereits 2005 eine Fortsetzung von "Hulk" zu drehen, doch Produktionsschwierigkeiten führten dazu, dass ein weiterer Film mit dem Titel "Der unglaubliche Hulk" erst 2008 entstand, der den Inhalt des ersten Films allerdings fast völlig ignoriert. Die Hauptrolle wurde mit Edward Norton neu besetzt. 2012 kam es zu einem erneuten Wechsel des Hauptdarstellers, als Hulk Teil des Superhelden-Ensembles "The Avengers" wurde. Norton wurde von Mark Ruffalo abgelöst, der auch 2015 in der Fortsetzung "Avengers: Age of Ultron" das grüne Monster spielte. Ein zweiter Teil von "Der unglaubliche Hulk" ist im Gespräch. Gleich geblieben ist das Brüllen des Hulk, das in allen bisherigen Verfilmungen aus der Kehle des Bodybuilders Lou Ferrigno stammt. Ferrigno hatte den Hulk in einer Fernsehserie von 1978 bis 1982 selbst verkörpert und taucht auch in dieser Verfilmung (2003) des Stoffes in einer kleinen Nebenrolle auf. Ang Lee konnte mit Eric Bana, Jennifer Connelly und Nick Nolte ein starkes Schauspieler-Team verpflichten. Nick Nolte ließ sich für die Rolle des verwahrlosten Vaters die Haare lang wachsen und wurde ausgerechnet mit dieser wilden Haarpracht wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, und sein nicht gerade vorteilhaftes Polizeifoto ging durch die Presse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Bana (Bruce Banner) Nick Nolte (David Banner) Joshua Lucas (Glenn Talbot) Cara Buono (Edith Banner) Josh Lucas (Talbot) Kevin Rankin (Harper) Mike Erwin (Teenage Bruce Banner) Originaltitel: Hulk Regie: Ang Lee Drehbuch: James Schamus, John Turman, Michaël France, Stan Lee, Jack Kirby, Michael France Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 154 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 99 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.