ARD alpha 11:30 bis 12:00 Comedyserie Blackadder the Third Nob and Nobility GB 1987 2016-11-27 21:45 16:9 Komödie in verschiedenen historischen Zeiträumen, die die unglückseligen Heldentaten der gemein-geisterhaften Edmund Blackadder und seinem dicken Kumpel Baldrick kennzeichnet. Blackadder erscheint als Butler zum Prinz Regent im späten 18. Jahrhundert. Jeder in Großbritannien ist von den gewagten Heldentaten des schneidigen Scarlet Pimpernel besessen, da er sein Leben riskiert, französische Aristokraten aus der Guillotine zu retten. Alle außer Edmund Blackadder. Edmund wird aufgefordert, einen Aristokraten aus den französischen Revolutionären zu retten. Er schlägt einen Plan, um die Wette zu gewinnen, ohne sich in Gefahr zu begeben - und fällt sofort in die Hände der Revolutionäre. Schauspieler: Rowan Atkinson (Lord Edmund Blackadder) Hugh Laurie (The Prince Regent) Tony Robinson (Baldrick) Helen Atkinson-Wood (Mrs. Miggins) Tim McInnerny (Lord Topper) Nigel Planer (Lord Smedley) Chris Barrie (Ambassador) Originaltitel: Black Adder the Third Regie: Mandie Fletcher Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton Musik: Howard Goodall