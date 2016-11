ARD alpha 08:30 bis 08:55 Magazin Wissen macht Ah! Ein Kessel Buntes D 2010 16:9 Live TV Merken Bei Shary und Ralph brodelt es heute im Zauberkessel: Es geht um Alchemie! Sie verraten mit einem Experiment, was ein blau-gelbes Wunder mit Oxidation und Reduktion zu tun hat - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum gibt es Menschen mit heller und dunkler Hautfarbe? Die meisten Menschen in Afrika haben eine dunkle, in Europa eine helle Haut. Merkwürdig dabei ist vor allem, dass die Nordlichter von den Menschen in Afrika abstammen - und irgendwann wohl mal die Farbe gewechselt haben. Können sie sich etwa so besser im Schnee verstecken? Wie und wann wechselt das Chamäleon seine Farbe? Wie funktioniert ein Tintenkiller? Was ist ein Flammkuchen und warum heißt er so? Warum sind die Haare bei Geigenbögen immer weiß? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!

