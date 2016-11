3sat 11:10 bis 12:30 Komödie Reisebekanntschaft Komödie D, A 1943 SW 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Fridolin Specht genießt seinen Urlaub in Spital am Semmering. Da bekommt er einen Anruf aus Wien: Er hat 10 000 Mark in der Lotterie gewonnen. Das bringt Turbulenzen mit sich. Die hübsche Sekretärin Elli Werner setzt sich sofort in den Zug, um den Gewinn zu überbringen. Als Fridolin den Koffer öffnet, findet er jedoch nur Pyjama und Pantoffeln vor. Vom Geld fehlt jede Spur. Ein Fall für Fridolin Specht! Der Privatdetektiv beginnt, messerscharf zu kombinieren und sucht die Mitreisenden von Elli Werner per Zeitungsinserat. Keiner von ihnen hat seinen Koffer im Zug verwechselt. Allerdings stellt sich heraus, dass ein Fahrgast unter falschem Namen gereist ist. Während Fridolin Specht intensiv nach einem Mann mit kariertem Anzug fahndet, lässt ihn der Gastwirt von Spital wegen Zechprellerei festnehmen. Elli Werner setzt allein die Suche nach dem verschwundenen Lotteriegewinn fort und trifft zufällig den Unbekannten aus dem Zugabteil. Es ist Walter Finke, der Chef von Fridolin Specht. Bei ihm findet sie auch den gesuchten Koffer mit dem Lotteriegewinn, den dieser nichts ahnend mit seinem verwechselt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Moser (Fridolin Specht) Elfriede Datzig (Elli Werner) Wolf Albach-Retty (Walter Falke) Lizzi Holzschuh (Fräulein Schenz) Richard Eybner (Herr Gillbert) Lotte Lang (Dame mit Hund) Josef Menschik (Fred) Originaltitel: Reisebekanntschaft Regie: E.W. Emo Drehbuch: Curt Wesse Kamera: Reinhold Draber, E.W. Fiedler Musik: Heinz Sandauer

