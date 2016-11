Niederlande 1 22:10 bis 22:40 Sonstiges Vier seizoenen aan de Amstel NL 2016 HDTV Merken Het Amstel Hotel is een vijfsterren monument in Nederland en ver daarbuiten. Koningen, presidenten, filmsterren en rocklegendes kiezen al 150 jaar voor een verblijf in dit oudste grand hotel van Nederland. De gasten verwachten de hoogste kwaliteit en de beste service tijdens hun verblijf. Om dit mogelijk te maken staan er 365 dagen per jaar 180 mensen klaar om van het verblijf een onvergetelijke ervaring te maken. In Vier seizoenen aan de Amstel volgt MAX de werknemers een jaar lang op alle belangrijke momenten in een unieke reality documentaire reeks. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vier seizoenen aan de Amstel

