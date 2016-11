Niederlande 1 14:40 bis 16:30 Sonstiges Maestro Eén voor Kinderen NL 2016 HDTV Merken In Maestro Eén voor Kinderen bestijgen zowel ex-kandidaten uit diverse seizoenen als kersverse kandidaten de bok voor een speciale, eenmalige editie van het succesvolle programma Maestro. Inzet is dit keer niet de gouden baton, maar zoveel mogelijk kinderen een betere toekomst bieden. Zowel in Nederland als in het buitenland. AVROTROS slaat voor deze speciale uitzending de handen ineen met vier goede doelen: UNICEF Nederland, Edukans, het Liliane Fonds en Het Vergeten Kind. Onder anderen Karin Bloemen, Carlo Boszhard, Tanja Jess en Lucille Werner dirigeren het orkest en zorgen voor een spetterende showavond. Frits Sissing presenteert de avond. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Maestro Eén voor Kinderen