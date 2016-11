Motorvision.TV 20:05 bis 21:00 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Homestead Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Ford EcoBoost 200, Homestead-Miami Speedway Das große Finalrennen der NASCAR Camping World Truck Series auf dem 1,5-Meilen Oval im Sunshine State Florida. Vier Piloten kämpfen erstmals in einem Chase-Format in der Truck Serie der NASCAR um den Gesamtsieg der Saison. Ohne Bonuspunkte, Netz oder doppelten Boden wird bei diesem Rennen derjenige der verbliebenen Chase-Fahrer unabhängig vom Rennsieger zum neuen Truck Champion, der als erster die Ziellinie überqueren wird. Wer wird in Miami die Nachfolge von Erik Jones antreten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Homestead Highlight