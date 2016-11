Spiegel TV Wissen 11:10 bis 11:55 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Namibia GB 2014 Merken In Namibia trifft Ben den früheren Angestellten Gideon Davis und dessen junge Familie. Gideon ließ eine Karriere als Versicherungsvertreter hinter sich, um mitten in der Wüste ganz neu anzufangen. Von ihm lernt Ben Fähigkeiten, die in der lebensfeindlichen Umgebung der Wüste überlebenswichtig sind - zum Beispiel eine Antilope zu jagen und zuzubereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Fogle (Himself) Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle