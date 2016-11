Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Enyo - Auf der Suche nach dem Tal des Lebens Spur in die Vergangenheit D, B, DK, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken Enyo findet eine magische, gläserne Erdrinde - ein Vexierglas, durch das er zum ersten Mal in seine eigene Vergangenheit zurückblickt. Dadurch findet er mit Ito eine mächtige Jagdwaffe, die der Vater vor langer Zeit vergraben hat . Ito, der gedankenlos mit der Waffe spielt, wird schwer verletzt und braucht ausgerechnet in dem Moment Hilfe, als sich ein heftiger Sturm zusammenbraut. Windböen reißen die gläserne Erdrinde auf und lassen die messerscharfen Bruchstücke wie Geschosse durch die Luft sausen. Enyo und Agaja überlegen fieberhaft, wie sie ihren Freund Ito das Leben retten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of Enyo Regie: Mark Sonntag, Kevin Wotton Drehbuch: David Witt, Anthony Morris, Philip Dalkin, Sam Carroll Musik: Russell Thornton Altersempfehlung: ab 6