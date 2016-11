RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Harte Schule USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 8: Während seine Mitschüler den Eignungstest fürs College schreiben, liegt Luke Stevenson mit eingeschlagenem Schädel in der Schulbibliothek. In seinem Rucksack befindet sich ein Tütchen Dexamphetamin, ein ADHS-Medikament, das leistungssteigernd wirkt. Doch der toxikologische Befund ergibt, dass Luke die Arznei nicht konsumiert hat. Detective Mac Taylor vermutet, dass der Junge mit dem Medikament gedealt hat - doch davon will sein Vater, Frank Stevenson, nichts wissen. Auf dem Tütchen finden die Ermittler Fingerabdrücke eines Klassenkameraden, Billy Wharton. Dieser hatte sich kurz vor Lukes Ermordung mit dem Toten gestritten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Rob Bailey Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Joe Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

