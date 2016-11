RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Miami Multiple Motive USA 2007 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 5: Das CSI-Team muss den Mord an der Football-Legende Dough McClain aufklären, der in seinem Haus erstochen aufgefunden wurde. Rita Sullivan ist als Messerstecherin bald identifiziert. Obwohl sie Dough das Messer in den Hals gerammt hat, ist sie nicht für seinen Tod verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Elizabeth Devine Kamera: Charles Mills Altersempfehlung: ab 12